La Fiera mette radici in Asia Ieg apre una società a Singapore

Prosegue il percorso di crescita internazionale di Ieg. La società alla quale fa capo la Fiera di Rimini sbarca definitivamente a Singapore con la ’Ieg Asia Pte. Ltd‘, interamente controllata, e con due manifestazioni acquisite da Cems-Conference & exhibition management services: si tratta di Sije - Singapore international jewelry expo e di Café and restaurant Asia. A capo di Ieg Asia ci sarà Ilaria Cicero, nominata ceo. Così la società riminese, che in Italia organizza manifestazioni leader nei settori della gioielleria e del food – Vicenzaoro e Sigep, quest’ultima in Riviera – dà seguito alla sua strategia di espansione nel Sud est-asiatico, partendo da Singapore, per innestare quel "circolo virtuoso" che, muovendo dai territori riminese e vicentino, "rafforza il business delle aziende a livello globale per un’ulteriore ricaduta sui territori di provenienza". Singapore tourism board continuerà a garantire supporto a Ieg e Ieg Asia. Per Cicero "l’obiettivo è quello di far crescere le manifestazioni a Singapore, anche facendo leva su un vicendevole e produttivo scambio del grande successo dell’ultima edizione di Vicenzaoro a gennaio 2023 che ha visto la presenza di oltre 1.300 brand espositori. Lo stesso si dica per il Sigep con le sue mille imprese dell’edizione 2023 a Rimini".

Ieg è già presente in Asia con brand di livello internazionale: negli Emirati Arabi con Dubai Muscle & active show, fiera leader di fitness e body building del Medio Oriente, e con Jgt Dubai, tra le maggiori kermesse a livello mondiale dedicate alla gioielleria; in Cina con Chengdu international environmental protection expo, principale rassegna fieristica sulle tecnologie green, e con Sigep China: la fiera dedicata a gelato, pasticceria, panificazione e caffè debutterà nel 2023 dal 10 al 12 maggio a Shenzhen, in partnership con Koelnmesse.