La Fifa mette la nazionale sammarinese all’ultimo posto della classifica mondiale

L’Argentina è la prima della classe, San Marino chiude la classifica. Prima della Nazionale di calcio del Titano ce ne sono 210 nella classifica, stilata periodicamente dalla Fifa, che mette in fila, classificandole, le nazionali di calcio. Dalla migliore, alla peggiore. Pensare che gli ultimi saranno i primi in questo caso è però complicato. Perché la piccola Nazionale di San Marino sa che con le big è impossibile competere, ma l’obiettivo di scalare qualche posizione non lo è affatto. Magari riuscendo a schiodarsi dall’ultimo posto scavalcando Anguilla, Isole Vergini e Sri Lanka. Missione non impossibile. Come non è impossibile pensare che, con il lavoro quotidiano, la Nazionale ora guidata dal commissario tecnico Fabrizio Costantini possa tornare a vincere una partita ufficiale. Cosa che non capita da quasi 20 anni. Diciannove per la precisione, da quell’ormai lontanissimo 2004 in cui la prima e unica vittoria i biancazzurri della Repubblica la ottennero contro il Liechtenstein. Un sogno, quello, che la Nazionale di San Marino non è riuscita a rendere realtà in altre occasioni. Ma la Federcalcio del Titano ci sta lavorando su, naturalmente con i mezzi a disposizione. Cercando di far crescere il proprio settore giovanile, cercando di creare sempre maggiori opportunità per i giocatori sammarinesi, in territorio e fuori territorio. Con questo spirito è nata, appena qualche settimana fa, la squadra Under 22 che parteciperà al campionato interno sammarinese. Tutto modi per provare a scalare qualche posizione nel ranking stilato dalla Fifa. Perché a fare la differenza, lì, saranno i risultati ottenuti sul campo.