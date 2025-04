La figura di Pertini e la lotta partigiana

Le vicende di un uomo e di una classe politica che hanno scritto una pagina drammatica e coraggiosa della storia. A quarant’anni dall’ultima pubblicazione, torna in libreria il volume Sandro Pertini. Sei condanne, due evasioni, di Vico Faggi, pubblicato dalla casa editrice riminese Nda Press, con la curatela di Massimo Roccaforte per questa nuova edizione. Il libro, che presenta in appendice la riproduzione della Costituzione, mantiene la sua forza e freschezza nel documentare la repressione fascista attraverso la figura di Sandro Pertini, partigiano, giornalista, politico e Presidente della Repubblica. Il libro testimonia, anche attraverso un carteggio inedito, l’amicizia tra Pertini e Vico Faggi (pseudonimo di Alessandro Orengo), magistrato e scrittore, partigiano. Faggi analizza i documenti di una lunga resistenza contro la repressione nel ventennio nero. Il libro è anche una rapida galleria di ritratti, fra cui quelli di Turati, Treves, Rosselli, Gramsci, Ginzburg. Sono gli uomini con i quali Pertini ha percorso le tappe della lotta.