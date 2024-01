La Fileni multata dall’Antitrust: "Che succederà ora a Maiolo?"

Il pollo allevato dalla Fileni non è alimentato – solo – da mangimi italiani: sarà bio ma non "italiano". Per questo l’Antitrust ha multato per 100mila euro la nota azienda, che sta realizzando il nuovo maxi allevamenti a Maiolo. "L’Antitrust ha accolto l’esposto contro Fileni presentato dal Codacons elevando la sanzione da 100mila euro per pratica commerciale scorretta – rende noto l’associazione dei consumatori - Nei mesi scorsi avevamo segnalato i messaggi potenzialmente ingannevoli, con cui Fileni presentava al pubblico la propria produzione di pollame. Si è aperto un procedimento terminato con la multa".

Notizia che spinge a nuovi attacchi il comitato ’Per la Valmarecchia’ che si batte contro il nuovo polo avicolo della Fileni a Maiolo. "Non sarà una multa da 100mila euro a danneggiare l’azienda, ma dato che l’attenzione dell’Antitrust ha toccato in particolare il tema delle derrate per alimentare i polli allevati in regime bio, cioè l’opzione scelta per l’allevamento in costruzione a Maiolo, tutto questo ci tocca da vicino. è un invito ai cittadini della Valmarecchia a mettere in discussione l’etica e la correttezza di Fileni, accolta con i tappeti rossi dal Comune di Maiolo e dalla Regione. Possiamo fidarci di Fileni quando dichiara che i polli sono allevati all’aperto, quando non vedono uscioli dei capannoni in costruzione? E se è vero che ogni animale avrà 4 metri quadrati di spazio, come previsto dalle norme bio, vedremo i polli arrampicarsi sui calanchi di Maioletto? Sono polli o supereroi?".

r.c.