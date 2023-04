La ‘filosofia’ dei Rolling Stones spiegata da Massimo Donà

Al teatro Astra di Misano i protagonisti saranno i Rolling Stones. Un fenomeno molto che più che musicale, da affrontare con il filosofo musicista Massimo Donà. Ritratti d’autore si avvicina così al suo ultimo appuntamento, domani alle 21. Donà racconterà i Rolling Stones e la storica contrapposizione con i Beatles, un po’ come due divinità, Apollo e Dioniso. Il pop e il blues. Fu lo stesso Keith Richard a ricordarlo: "Eravamo contrari al pop e alle sale da ballo, la nostra unica ambizione era essere la migliore blues band di Londra e far vedere a quegli stronzi come stavano le cose, perché eravamo certi di esserne capaci… eravamo promotori del blues di Chicago". E ora il microfono passa a Donà, che oltre a essere musicista è professore ordinario di filosofia teoretica presso l’università San Raffaele di Milano. Insegna metafisica per il corso triennale e ontologia dell’arte per il corso di laurea specialistica.