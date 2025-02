La fine del Lowengrube. Il pub in stile bavarese chiuso dopo soli 6 mesi: "Rimini non fa per noi"

I brindisi sono durati 6 mesi. Ha già chiuso i battenti il Lowengrube, il ristorante birreria in stile bavarese vicino a Porta Galliana. Il locale dell’omonima catena in franchising, fondata da un gruppo di imprenditori italiani, aveva inaugurato in pompa magna a giugno. Lowengrube aveva preso il posto del ristorante Porta Galliana, aperto nel 2021 e chiuso dopo solo un paio di anni. Dopo lo stop di Porta Galliana, su quello spazio avevano posato gli occhi gli imprenditori di Lowengrube, certi che avrebbe fatto al caso loro per un nuovo ristorante della catena. La location si prestava: un giardino di oltre 1.200 metri quadrati e spazi interni di 600 metri quadrati, per tenere così il ristorante aperto anche in inverno. Dopo i lavori di ristrutturazione (durati più previsto), Lowengrube aveva avviato l’attività nel giugno 2024. I titolari avevano assunto una cinquantina di dipendenti per il ristorante. Che ha avuto, però, vita molto breve. Dall’inizio di gennaio Lowengrube è chiuso: non riaprirà più. Pensare che l’attività è andata avanti fino a dicembre.

Sui motivi della chiusura, per il momento, nessuna spiegazione dal gruppo. Ma solo la conferma: "Abbiamo chiuso il ristorante di Rimini". A dicembre aveva chiuso già il Lowengrube a Ravenna, inaugurato nel 2021. "A Ravenna il locale stava andando sotto le aspettative. Forse la Romagna non rientra nel nostro target", aveva spiegato Filippo Fochi, uno dei titolari dei ristoranti Lowengrupe in Emilia Romagna. Fochi aveva fatto capire che si stava ragionando di un imminente chiusura anche per Rimini. E così è stato. Il locale ha chiuso da gennaio. L’annuncio dello stop è avvenuto in sordina, con una comunicazione sui social e poco altro. Ora sarà interessante capire se qualche altro imprenditore si farà avanti per ridare nuova vita a quel luogo a due passi da Porta Galliana. La location è molto bella e si presta a ospitare un ristorante, nonostante le esperienze negative di Porta Galliana e Lowengrube. A Ravenna, al posto del locale in stile bavarese, ha aperto un fastfood.

Manuel Spadazzi