La fine del Paradiso Ruspe all’ex discoteca

di Manuel Spadazzi

Niente sarà più come prima in... Paradiso. Con i primi lavori di sistemazione del parco, iniziati ieri, è partito il cantiere che porterà alla demolizione della storica discoteca di Covignano. Al suo posto, sorgerà una struttura moderna e polifunzionale, dedicata all’arte e alla cultura e dotata di una grande sala di 900 posti per convegni, eventi e concerti. Un ’nuovo’ Paradiso sulle ceneri di uno dei locali simboli della Riviera. Ci vorrà ancora tempo prima di vedere le ruspe in azione. L’intervento cominciato ieri servirà a sistemare il grande giardino del Paradiso: verranno sistemati alberi e piante di pregio, altri ne verranno piantumato, verrà eliminata tutta la vegetazione spontanea e selvatica cresciuta in questi 12 anni di abbandono e degrado (il locale ha chiuso definitivamente dal 2012). Poi, a settembre, si passerà alla rimozione di macerie e rifiuti e alla bonifica da eventuali ordigni inesplosi della Seconda guerra mondiale. Ultimata questa fase, partirà la demolizione vera e propria.

Ha fretta la nuova proprietà del Paradiso, la Filo srl, che ha comprato il locale all’asta nel 2018, per un milione di euro. La società – controllata da una fiduciaria – ha ottenuto dal Comune il via libera al progetto di ricostruzione a fine maggio. Il cantiere ha preso il via meno di due mesi dopo. La ricostruzione è stata affidata all’architetto Eduard Mijic, uno dei progettisti del Palacongressi di Rimini.

"Il nostro progetto per il nuovo Paradiso – assicura il commercialista Gabriele Baschetti, l’amministratore unico di Filo srl – ha un cuore eco e sostenibile in ogni suo aspetto. Il primo passo è operare sul giardino. L’obiettivo è quello di creare una cornice verde di grande pregio intorno a quello che sarà un innovativo polo multifunzionale artistico, culturale ed espositivo". Nel nuovo Paradiso non mancheranno alcuni ’segni’ che ricorderanno la storica discoteca di Covignano – fu inaugurata nel 1957 – che ha fatto la storia del mondo della notte in RIviera (e in Italia) sotto la gestione del compianto Gianni Fabbri. Ma nulla sarà più come prima, sulla collina di Covignano. E’ la fine di un’epoca.