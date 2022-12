La fine dell’anno con Natale all’Alba

L’Associazione Riccione Alba presenta gli eventi che animeranno il quartiere nelle Festività fino al 1 gennaio. Natale All’Alba ha un programma di spettacoli teatrali e radiofonici che rappresenteranno la vivacità del quartiere riccionese, di saluto per il vecchio anno e di buon auspicio per il 2023. Oggi dalle ore 15.30 si terranno ’I Giardini a San Silvestro’, dove magici artisti itineranti animeranno con le loro avventure il pomeriggio degli ospiti grandi e piccoli sotto la direzione artistica di Strada San Germano APS. Domani invece, primo dell’anno, dalle ore 10 l’iniziativa ripartirà con lo studio mobile di ’Radio Vetrina’ saluteremo il nuovo anno in diretta radiofonica con gli amici di tutto il mondo ed il saluto del sindaco. Il programma dell’evento è stato realizzato con la collaborazione del Comitato Viale Dante, Comitato Viale Tasso e con l’importante supporto dell’Amministrazione cittadina.