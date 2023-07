La fine di un’epoca All’asta l’ultimo cinema "vietato ai minori"

É il segno di un’epoca. Chiuso da quando è scoppiata la pandemia, finisce all’asta l’ultimo cinema a luci rosse di Rimini. È il cinema Miramare, in viale Oliveti. Nelle due sale, la rossa e l’azzurra, per tanti anni sono stati proiettati film vietati ai minori. Ma c’è stato anche un tempo in cui il cinema di Miramare era un’arena che portava davanti al grande schermo riminesi e turisti di ogni età, con pellicole per ogni gusto. Poi la ’trasformazione’ in sala dedicata ai film porno.

Da anni il cinema Miramare era rimasto (insieme a quello di San Giovanni in Marignano), uno degli ultimi ’riservati’ al pubblico adulto nel Riminese. Poi è arrivato il Covid, e dopo il primo stop forzato -– a causa delle limitazioni per contrastare la diffusione della pandemia – il cinema di viale Oliveti non ha più riaperto i battenti. Nel 2021 poi è morto il proprietario del cinema e l’anno scorso il tribunale, viste le istanze presentate dai debitori, ha deciso di pignorare l’immobile e di metterlo all’asta. Ieri c’è stato il primo tentativo di vendita: l’asta partiva da 191mila euro, ma nessuno si è fatto avanti. "La nuova asta si terrà dopo l’estate. Il prezzo? Lo valuteremo", spiega il commercialista Vittorio Betti, nominato dal tribunale custode giudiziario e delegato alla vendita.

Alla prossima asta la richiesta iniziale potrebbe partire da circa 150mila euro (centesimo più, centesimo meno..). Insomma: il prezzo di un appartamento. Ecco perché già al secondo tentativo di vendita potrebbero arrivare delle offerte. Già in passato c’erano stati contatti tra il Comune, alcuni imprenditori di Miramare e la proprietà, per valutare l’acquisto dell’immobile e riqualificarlo. L’obiettivo: dare ai residenti e ai turisti che soggiornano a Miramare uno spazio dove proporre film (finalmente per tutti, non solo per adulti) e pure eventi e spettacoli.

"Sarebbe bello trovare una cordata disposta ad acquistare il cinema Miramare all’asta – auspica Mirco Muratori, ex consigliere comunale – Miramare ha bisogno di spazi per eventi, e il cinema sarebbe una risposta importante". Nel caso, chiunque riuscirà a mettere le mani sul cinema di viale Oliveti dovrà eseguire prima diversi lavori. La struttura sente il peso degli anni e la chiusura dal 2020 non ha certamente aiutato.