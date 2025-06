La Fom raddoppia la sua area produttiva

È stato ultimato il primo stralcio del nuovo stabilimento di Fom, che si collegherà alla sede storica di Cattolica: la superficie totale dell’azienda passa così dagli attuali 20mila metri quadrati a circa 40mila. "Sono iniziati già da qualche mese i trasferimenti dei primi reparti produttivi, trasferimenti che saranno completati entro i primi mesi del 2026 – spiega l’azienda cattolichina – nonostante gli scenari internazionali non siano dei più felici, tra i ben noti conflitti e le guerre di dazi di cui si parla ogni giorno, il progetto della Fom prosegue più deciso che mai".

Nata nel 1972 dall’intuizione di Gianfranco Pettinari, Franco Sparaventi, Nello Andreani e Lorenzo Paci, oggi la Fom è un faro mondiale nel mercato di macchinari e impianti per il taglio e la lavorazione di profilati in alluminio. Il ceo del gruppo, Alessandro Pettinari, commenta con soddisfazione i risultati degli ultimi anni come "frutto di un lavoro costante, di tanti sacrifici e della tanta passione profusa dal management aziendale, che può contare su un gruppo di lavoro di affidata e comprovata esperienza, professionalità e competenza". "Con l’apertura dei nuovi spazi – prosegue Pettinari – potremo certamente migliorare le nostre politiche di razionalizzazione e di efficientamento del processo produttivo anche attraverso nuove acquisizioni. C’è ovviamente grande attenzione a quello che succede nel mondo, ma Fom è una realtà solida e robusta e certamente saprà affrontare nel migliore dei modi le sfide che ogni giorno si presentano nel nostro percorso, come del resto è sempre accaduto negli oltre 50 anni di storia dell’azienda".

Dal 1972, anno di fondazione, l’azienda ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente arrivando agli attuali 800 dipendenti di cui 400 circa solo in via Mercadante a Cattolica, e nel prossimo futuro questo numero potrebbe crescere ancora. "Il nostro è un intervento programmato da tempo che ci vede protagonisti e si inserisce in un progetto comunale di ampliamento generale dell’area artigianale – conferma ancora Alessandro Pettinari, direttore generale Fom Industrie – questo raddoppio delle superifici è certamente un’opera significativa anche dal punto di vista architettonico". Con una presenza commerciale globale, la Fom industrie è sempre più una dunque delle eccellenze del nostro territorio, punto di riferimento per l’economia locale e per tanti giovani talenti che vedono nell’azienda un’opportunità concreta di avviare un percorso professionale di qualità.