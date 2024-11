La Fondazione Simoncelli dona un ecografo all’ospedale Ceccarini

La Cardiologia dell’ospedale di Riccione da ieri ha un ecografo di ultima generazione, l’Epiq 7 il cui costo si aggira sui 100mila euro. A donarlo al Ceccarini è stata la Marco Simoncelli Fondazione Onlus, nel corso di una cerimonia che ieri nella sala riunioni dell’ospedale ha visto presenti medici e altri operatoti sanitari, compresa la direttrice del presidio ospedaliero, Bianca Caruso, che ha commentato: "Ne avevamo bisogno soprattutto per la significativa crescita di attività registrata dalla nostra Cardiologia negli ultimi quattro anni". A proposito il direttore, Daniele Grosseto, ricorda che "le malattie cardiovascolari secondo le stime nel 2030 causeranno 2,2 milioni di morti. Nel Distretto riguarderanno circa 6.480 persone". Aggiunge: "I pazienti dimessi nel 2023 sono stati 1.158 contro i 780 del 2019. Un incremento del 48%, che in relazione al 2019 diventa dell’81% per le prestazioni (+86% di pazienti totali). Gli ecocardiogrammi transtoracici sono aumentati del 159% e addirittura del 704% per i transesofagei. Dati che rafforzano il nostro grazie a Simoncelli".

"Con la fondazione e i team motoristici cerchiamo di mantenere viva la memoria di Marco con svariate iniziative a partire dalla struttura realizzata a Coriano, che accoglie ospiti della cooperativa Montetauro – premette Paolo Simoncelli, affiancato dalla moglie Rossella e da Kate Fretti –. A tredici anni dalla scomparsa di nostro figlio, tantissime persone continuano a sostenerci con donazioni e col 5x1000. Ringraziamo tutti. Avevamo già dato un ecografo alla Gastroenterologia, ora con entusiasmo facciamo di nuovo qualcosa per il nostro territorio".

Nives Concolino