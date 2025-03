La Fonte Sacramora: "Il simbolo di Viserba è in stato comatoso"

"La Fonte Sacramora è da tempo in condizioni pietose, in stato di evidente degrado, col pavimento che resta sempre bagnato diventando scivoloso e veramente pericoloso per le persone che vi accedono per prelevare l’acqua potabile. Chiediamo un intervento urgente dell’amministrazione comunale per sollecitare manutenzione e messa in sicurezza di quell’importante struttura storica di Viserba e di tutta Rimini Nord". Parla Daniele Merlini, presidente del Comitato Viserba Monte. Che ricorda come la Fonte Sacramora è anche simbolo di purezza e di presenza di sorgenti spontanee della zona che hanno dato alla località Viserba il soprannome di ’Regina delle Acque’". Merlini aggiunge che il "Comitato e degli stessi cittadini sono consapevoli che il bene è di proprietà privata ad uso pubblico", ma proprio "per questo chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale per sollecitare la manutenzione e la messa in sicurezza". Anche rifiuti di vario tipo contornano le fontane. La Fonte Sacramora, nell’omonima via viserbese, versa da anni in stato di degrado. Di fatto quello che dovrebbe essere un valore aggiunto è un biglietto da visita impresentabile, tanto che gli operatori turistici viserbesi evitano accuratamente di indicarne la presenza ai proprio ospiti. Per sovrappiù, da alcuni anni sono tati messi davanti alle varie fontane affiancate - dove campeggia il cartello con l’indicazione di cinque litri a testa al massimo per ciascun prelievo, anche una decina di bidoni. "Tra l’altro il getto è continuo e perpetuo – commentano alcuni residenti – . Un bel rubinetto, se la spesa per Viserba non è eccessiva, sarebbe gradito. Si parla tanto di sostenibilità e poi buttiamo via centinaia e centinaia di litri d’acqua buona".

"Sono già da tempo intercorse comunicazioni e confronti con i proprietari che hanno in concessione la fonte – spiega l’assessore Mattia Morolli –. Nelle prossime settimane li incontreremo direttamente. La situazione necessita di intervento, anche a fronte dei recenti lavori di riqualificazione effettuati sia su via Sacramora che per il nuovo asilo".

Mario Gradara