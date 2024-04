La Formula E a Misano. Attesi 30mila spettatori

Dopo lo spettacolo a Tokyo, la Formula E viaggia verso Misano. Cresce l’attenzione per il campionato mondiale di super sportive elettriche che, anziché a Roma, quest’anno si disputerà sul circuito di Misano. La Federazione internazionale ha deciso per la svolta, portando così le vetture, sempre più performanti, in circuiti veri e propri, mentre in precedenza erano soprattutto quelli cittadini a ospitare le monoposto. L’arrivo in Italia della competizione ha anche un sapore tricolore visto che nel Sol Levante a portare a casa la vittoria è stata la Maserati.

La data misanese sarà doppia. Al Misano world circuit si correrà il 13 e il 14 di aprile. Qui si disputeranno le uniche prove italiane. Le attese degli organizzatori parlano di oltre 30mila presenze nella due giorni. Il MWC ospiterà le tappe 6 e 7 della caccia al titolo mondiale e attende gli spettatori con una serie di contenuti da non perdere dentro e fuori la pista. Sarà un weekend che, all’adrenalina delle gare, aggiungerà un viaggio nel futuro della mobilità. I tifosi avranno l’opportunità di vedere dal vivo la Gen3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita. Una sfida anche italiana grazie alla Maserati. La casa produttrice emiliana, dopo 60 anni di assenza ha fatto il suo ritorno nelle competizioni motoristiche durante la stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Ed oggi sta per presentarsi sulla grigia di partenza nella gara di casa. Sarà un Gran premio aperto al pubblico nel vero senso della parola.

Allo spettacolo in pista, infatti, si aggiungerà tanto divertimento. L’Allianz Fan Village è il Festival dei fan della Formula E che segue le competizioni nei diversi circuiti in giro per il mondo. È qui che si svolgeranno due giornate di intrattenimento, divertimento e approfondimento, per calarsi nel futuro dell’innovazione accessibile a tutti. Al Misano World Circuit si aggiungeranno anche altre novità per avvicinare gli spettatori alla pista. Per la prima volta i garage dei team in gara confineranno con il Fan Village e i tifosi potranno vedere da vicino il dietro le quinte della competizione per un fine settimana adrenalinico. Per chi non ne avrà a sufficienza si aggiunge la possibilità di esplorare il paddock della Nxt Gen Cup, il campionato di turismo junior con auto 100 per cento elettriche. L’Allianz Fan Village è anche tanto altro. Nella Formula E zone i tifosi potranno anche vedere da vicino una vera Gen3.

a.ol.