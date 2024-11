La fortuna bussa al Villaggio. Gratta e vince 100mila euro

Le gambe che tremano e la voce che si fa incerta. Tutto normale se grattando il biglietto ecco comparire un numero magico: 100mila. Tanti sono gli euro vinti da un uomo ieri mattina alla tabaccheria di Leo Vanzini a Villaggio Argentina di Misano. L’uomo è un cliente che di tanto in tanto passa in tabaccheria e tenta la fortuna, come fanno in tanti. Ieri mattina si è ripetuto lo stesso tentativo andato a vuoto molte volte. Alla cassa ha chiesto un Gratta e vinci Super gold, poi si è spostato di qualche metro per grattare. In quel momento nella tabaccheria c’erano altri clienti che andavano e venivano. L’uomo, che lavora nell’edilizia, ha cominciato a grattare i vari numeri quando togliendo la patina ecco comparire il ‘60’, numero che si trovava tra ‘quelli vincenti’. Le gambe hanno iniziato a tremare quando sotto il ‘60’ è comparsa la cifra: 100.000 euro. "Abbiamo visto che esitava a chiederci informazioni ed ha atteso che gli altri clienti uscissero dal negozio – ricorda Niccolò Vanzini che gestisce la tabaccheria con il padre Leo –. Aveva un po’ di tremolio alle gambe, e ci sta perché aveva appena vinto 100mila euro". Nella tabaccheria Vanzini "per nove volte sono stati vinti negli ultimi 5 anni 10mila euro". Per la decima vittoria è stato aggiunto uno zero. Resta da capire se il fortunato vincitore vorrà brindare con i tabaccai. "Vediamo cosa vorrà fare, intanto mi sono proposto per una cena" ci scherza su Niccolò.

Andrea Oliva