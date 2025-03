"La fortuna spesso inganna"

"Credo che il gioco d’azzardo, i Gratta e Vinci e le scommesse sportive possano sembrare attraenti per chi sta attraversando un momento difficile – dice Giulia Pochetti -. Sono questi i casi che andrebbero tenuti monitorati. Poi c’è invece, come anche me, gioca una volta ogni tanto, così per togliersi uno sfizio e tentare per curiosità. La gente spesso pensa di vincere, ma alla fine finisce per perdere. Personalmente sono molto cauto, ma vedo che qualcuno finisce per diventare dipendente e non sono realtà così lontane. Credo che il problema per alcuni sia anche legato alla poca educazione rispetto a come gestire il denaro e la propria vita, anche in età adulta".