La forza del silenzio nel cinema muto

“Il cinema muto, la forza espressiva del silenzio” è il titolo del quarto appuntamento della rassegna dedicata alla settima arte in programma per domenica 5 gennaio alle ore 17 allo Spazio Z di Radio Talpa (via Del Prete, 7). La conferenza sarà a cura dell’autore Paolo Montanari e dello sceneggiatore Federico Ciceroni. Montanari ripercorrerà le tappe principali del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, soffermandosi su due grandi interpreti: Charlie Chaplin e Buster Keaton. Ciceroni, invece, attraverso sequenze filmiche illustrerà i momenti più significativi dal muto al sonoro.

L’evento, che sarà a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Cattolica, è organizzato da Radio Talpa in collaborazione con la Società operaia di mutuo soccorso di Pesaro, Cif sezione di Pesaro e Museo della marineria W. Patrignani di Pesaro.