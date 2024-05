La forza della musica. Malatesta, migliaia in piazza dopo l’incendio del locale

"Se sono qui è perché devo resistere". Un lungo festone, srotolato sulle note della canzone ‘Con o senza di me’. Per invitare Filippo Malatesta e la sua famiglia a tenere duro, dopo il devastante incendio (molto probabilmente doloso) che il 15 aprile scorso ha spazzato via il loro ristorante, il Kiosko Il Vincanto. "E’ stata una giornata bellissima, emozionante, io e i miei familiari siamo davvero commossi", commenta a caldo il cantautore. Difficile togliersi dagli occhi l’immagine di quelle 2/3mila persone che sabato si sono date appuntamento in piazza Europa. Una grande festa, con tanta bella musica e buon cibo, organizzata dalla Pro loco di Villa Verucchio e dall’associazione ‘Risuona Rimini’ per aiutare il rocker a ricominciare da capo dopo le fiamme e la devastazione che in un attimo hanno cancellato il sogno di una vita. Un locale che era diventato un simbolo e un punto di riferimento per la comunità della Valmarecchia. Che l’altra sera ha così deciso di stringersi, in un grande e caloroso abbraccio, attorno a Malatesta e al suo staff.

Tutti i soldi raccolti andranno a finanziare la ricostruzione del Kiosko e si aggiungeranno ai 40mila euro frutto della campagna lanciata nelle scorse settimane su gofundme.com. Moltissimi gli artisti che si sono alternati sul palco: Quartetto Eos, Nashville & Backbones, Andrea Amati, Miami and the Groovers, Davide Dossena, e ancora Federico Mecozzi, Massimo Marches, Sergio Casabianca e tanti altri ancora. Gran finale proprio con Malatesta e la sua band che hanno regalato emozioni ripercorrendo i grandi successi di una carriera trentennale. "Voglio ringraziare di cuore tutti gli organizzatori, a cominciare da Marco Urbinati, Lele Guerra e Silvia Ruffilli. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ci siamo svegliati di buon’ora per andare a ripulire la piazza dopo l’evento. Ci scusiamo per il disagio e speriamo che tutti si siano divertiti come mi sono divertito io". Archiviata la festa in piazza, Malatesta è già al lavoro per programmare la riapertura del Kiosko. "Abbiamo quasi finito di bonificare l’area interessata dall’incendio e abbiamo presentato il nostro progetto in Comune. Quest’estate torneremo con una soluzione temporanea, un chiringuito e un chiosco per lo street food".