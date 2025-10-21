La forza delle donne nelle foto di Elisa Giorgetti: 12 guerriere che hanno combattuto il tumore

La forza e il coraggio delle donne attraverso l’obiettivo di Elisa Giorgetti. Sabato è stata inaugurata la mostra fotografica ’ri-Belle’, sostenuta dalle segreterie di Stato alla Cultura e alla Sanità con la collaborazione degli Istituti Culturali. Un progetto fotografico che rappresenta una concreta declinazione del progetto ’Il tuo sorriso, la nostra forza’, ideato dal Breast Surgery e affidato a Elisa Giorgetti per la parte fotografica, in occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione e al sostegno delle donne colpite dal tumore al seno, con l’intento di raccontare attraverso l’arte della fotografia l’esperienza di chi ha affrontato con determinazione e forza la malattia. Cuore pulsante dell’esposizione 24 ritratti straordinari a colori e in bianco e nero,"dodici storie di resilienza forza e coraggio – dicono dalle segreterie di Stato – scatti con un importante valore aggiunto raccontano l’anima dei soggetti ritratti, il risultato finale è una carrellata di immagini che celebrano la ribellione, la forza e la bellezza di ’guerriere’ che davanti a una sfida difficile non si sono arrese, non si sono chiuse nel dolore ma hanno scelto di condividere il proprio percorso". Ogni immagine, intima e rispettosa, "non solo narra il vissuto delle donne ritratte, ma soprattutto la loro rinascita attraverso lo sguardo profondo e potente di Elisa Giorgetti che diventa un mezzo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del dialogo".