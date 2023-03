La forza di Elia Morandotti, partita stellare per la mamma morta: “La mia vittoria per te”

Rimini, 29 marzo 2023 – Nel nome della madre. Quella Maura Sambuchi, storica imprenditrice pesarese nota per aver ridato lustro alla storica discoteca Embassy a Marina Centro, scomparsa a soli 53 anni domenica scorsa dopo aver combattuto molti mesi contro una grave malattia.

Grande imprenditrice, ma, soprattutto, una grande madre, di Elia Morandotti, 18enne e figlio d’arte di Maura, appunto, e Riccardo Morandotti, ex cestista professionista militante per vent’anni in Serie A indossando le casacche di Torino, Verona e Virtus Bologna. Una passione quella per la pallacanestro che è stata tramandata di padre in figlio e che nel dolore, quello indicibile e lancinate per la perdita improvvisa della madre, è servita da rifugio in un certo senso per il giovane Elia.

Morandotti junior infatti attualmente orbita nelle fila della Rinascita Basket Rimini di A2, con cui si allena, e contemporaneamente negli Angels Santarcangelo, con l’Under 19 d’eccellenza. Ed è stato proprio con la sua squadra delle giovanili che Elia è sceso in campo lunedì sera, dopo un giorno appena dalla tragedia familiare che lo ha colpito, segnando in palestra 57 punti, in 28 minuti. Una partita nel nome della madre, disputata quando nessuno, ma davvero nessuno, lunedì si sarebbe aspettato anche solo di vederlo in palestra. Figurarsi allacciarsi le scarpe e fare la differenza. Come papà Ricky, Morandotti junior si è preso la squadra sulle spalle, segnando 57 punti con percentuali irreali sui 128 di squadra che hanno portato gli Angels alla vittoria. "Il basket è la mia vita, un luogo in cui rifugiarmi. Ho cercato di giocare senza pensare a niente. E sono felice di aver fatto questa prestazione in un momento così particolare", ha commentato il giovane Elia.

Una prestazione che richiama le grandi stelle del basket internazionale che in condizioni di lutto sono comunque scese in campo: Isaiah Thomas con i Boston Celtics all’indomani della scomparsa della sorellina tanto per citarne uno. Una prestazione che è valsa una vittoria speciale, dedicata a mamma Maura, dedicata a chi ha permesso ad Elia di coltivare il proprio sogno, quella passione in cui il giovane 18enne si è rifugiato proprio nel momento più duro. Ventiquattro ore dopo la tragedia familiare per cui anche le società di Elia, Rbr e Angels, si sono strette intorno a lui dopo la grave perdita. Ma la forza d’animo dimostrata da Elia è come una cometa. Non si vede tutti i giorni. E se ne sono accorti persino gli avversari del Perugia, che ripensando alla partita sui social hanno testimoniato: "Aveva gli occhi pieni di concentrazione sin dal primo momento. Gli occhi di chi deve dire qualcosa. Abbiamo solo potuto applaudire questo ragazzo a fine partita". Una cometa, appunto. Quella di Elia Morandotti, che nonostante tutto ha voluto onorare mamma Maura facendo ciò che ama di più e facendolo in un modo mai visto prima. Nel nome della madre. Appunto.