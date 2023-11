La forza senza tempo delle donne

Riccione celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne con Isabella Ferrari che questa sera alle 21 nella sala Granturismo di Riccione, in piazzale Ceccarini, salirà sul palco per leggere Le eroine di Publio Ovidio Nasone, uno dei principali esponenti della letteratura e della poesia elegiaca. Lo spettacolo, che s’inserisce nella rassegna ‘La bella stagione 202324’, curata da Riccione Teatro, pone l’accento sulla forza senza tempo delle donne. Tema che alla luce dei recenti episodi di cronaca avvenuti nel nostro Paese, risulta ancora più scottante, drammatico e di estrema attualità. Non a caso la serata è stata organizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione. Alla Ferrari, una delle attrici più note del cinema e del teatro italiano, dunque il compito di far rivivere un capolavoro della letteratura latina, le Heroides di Ovidio (raccolta costituita da 21 lettere d’amore o di dolore), mostrandone al pubblico l’incredibile attualità.

Sono storie di donne innamorate, abbandonate e tradite: un grande classico rivive grazie alla forza interpretativa della nota attrice e, come sottolinea Riccione Teatro "al potere espressivo della musica eseguita al pianoforte dal maestro Roberto Prosseda. Le eroine di Ovidio si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai propri uomini: Arianna a Teseo, Elena a Paride, Fedra a Ippolito. Sono eroine profondamente umane che indirizzano il loro messaggio all’assenza dell’altro. Voci di donne, altrimenti silenti. La Ferrari porta in scena l’anima femminile troppo spesso collocata sullo sfondo, come semplice contrappunto alle imprese gloriose degli uomini e ne interpreta passioni e speranze, con una varietà di vibrazioni capaci di raggiungere il mondo moderno". I biglietti d’ingresso, a 20 euro, si possono acquistare sul sito Liveticket.it e nelle rivendite autorizzate Liveticket (si applicano i diritti di prevendita), altrimenti con il sistema pay-by-link, inviando una mail a stagione@riccioneteatro.it o un messaggio WhatsApp al 3200168171, pagando poi a distanza con carta di credito. La biglietteria apre alle 19.

‘La bella stagione’ continuerà in dicembre con altri tre spettacoli di punta, mercoledì 6 con Paola Minaccioni in Stupida show, monologo di stand up comedy, venerdì 15 con Anna Foglietta che leggerà Le città invisibili di Italo Calvino e mercoledì 20 con Elio Germano e Teho Teardo protagonisti de Il sogno di una cosa.

Nives Concolino