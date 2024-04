La fotografia di strada fa tappa in Riviera

Senza sosta Villa Mussolini si appresta a ospitare altre mostre dedicate ai guru internazionali della fotografia. A pochi giorni dal finissage della retrospettiva dedicata a Robert Capa, arriva: Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio, che dal 20 aprile si protrarrà fino 3 novembre. A pochi giorni di distanza seguirà Jacques Henri Lartigue – André Kertész La grande fotografia del Novecento, aperta al pubblico dal 23 novembre al 6 aprile 2025. Nati lo stesso anno a cavallo tra il XIX e XX secolo, i due pionieri della fotografia moderna sono considerati maestri l’uno dell’istantanea, l’altro della fotografia riflessiva. In esposizione 124 loro foto in bianco e nero.

Si parte con ‘Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio’ dedicata alla celebre fotografa statunitense (New York, 1926) esponente di spicco della street photography, che ha vissuto nell’ombra fino al 2007, due anni prima della sua scomparsa, quando è stato reso pubblico il suo straordinario corpus formato da 120mila negativi. Preziose foto, scattate lungo le strade di New York e Chicago. Di questo immenso patrimonio fotografico fanno parte anche filmati Super 8mm e 16mm, diverse registrazioni audio, fotografie stampate e centinaia di rullini non sviluppati. Tutto questo era custodito in bauli, cassetti e in altri impensabili luoghi da John Maloof, fotografo per passione e agente immobiliare per professione, che li aveva comprati quasi per caso. A Riccione si potranno ammirare 92 scatti, realizzati prima con la fotocamera Rolleiflex e poi con la Leica, nonché alcuni video girati in Super8. È un singolare viaggio tra l’incalzare di giochi di ombre e riflessi che mostrano la presenza-assenza dell’artista. È come se con i suoi autoritratti, cercasse di mettersi in relazione con il mondo circostante.

Tra i temi ricorrenti, oltre alle scene di strada, spiccano ritratti di anonimi estranei e persone, il mondo dei bambini e gli autoritratti, tanti, come fosse alla ricerca della sua identità. Caratteristiche sono le sue ombre, che diventano una sorta di firma delle immagini. A Villa Mussolini, attraverso le sezioni ‘Il Riflesso’ e ‘Lo Specchio’ si potranno apprezzare i primi lavori, come pure quelli che arrivano alla fine del Novecento. La mostra, curata da Anne Morin con Alberto Rossetti, è promossa dal Comune di Riccione e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con di Chroma photography e Rjma Progetti Culturali. Fino al 23 giugno resterà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Dal 25 giugno all’ 8 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, poi si tornerà al vecchio orario. Per informazioni e prenotazioni www.civita.art - serviziculturali@civita.art.

Nives Concolino