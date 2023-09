La frenata del mercato del lavoro preoccupa Legacoop

Lo scenario economico in Romagna post alluvione preoccupa le parti economiche. La frenata generale dell’economia in Italia, certificata dall’Istat e anche da un’indagine di Ref ricerche, non risparmia le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna che devono fare appunto i conti anche "con la lenta ripresa delle attività dopo l’alluvione e il mancato supporto del governo". Come segnala Legacoop Romagna a soffrire sono in particolare turismo e agricoltura, con ripercussioni che "potrebbero diventare drammatiche nei prossimi mesi". Male anche l’occupazione che "diminuisce per la prima volta da molto tempo".