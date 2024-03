La ‘fugaracia’ rinviata per il maltempo

La pioggia ha spento le speranze e la Fugaracia è stata rimandata a sabato sera, sempre sulla spiaggia davanti a piazzale Roma a Riccione. Verrà recuperato anche lo spettacolo previsto dalle 20,30 in poi. E’ mancata la ciliegina sulla torta a un weekend che ha fatto venire l’acquolina in bocca all’assessore al Turismo Mattia Guidi. "Siamo orgogliosi nell’avere riscontrato già in un fine settimana di metà marzo una quantità incredibile di persone che ha scelto Riccione per trascorrere un bellissimo weekend".