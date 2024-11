La furia del garbino flagella l’entroterra

Lo avevano annunciato e alla fine è arrivato. Ieri mattina il garbino è tornato a spazzare la Romagna. Fortissime raffiche di vento provenienti da sud-ovest che si sono abbattute specialmente su San Marino e sulla zona appenninica e collinare della provincia di Rimini, con picchi tra i 90 e i 100 km/h che hanno messo in allerta residenti e autorità soprattutto per la possibile caduta di rami e alberi sulle strade. Raffiche che si sono concentrate in particolar modo durante la notte e nella prima parte della mattinata di ieri, facendosi però sentire non solamente sui rilievi ma anche in pianura. Sono stati circa una trentina gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, localizzati per lo più lungo i crinali, in Valconca e Valmarecchia. Pompieri al lavoro per la rimozione di piante, alberi e rami divelti, crollati e pericolanti e che hanno invaso alcune strade – incluse le provinciali – ostacolando la circolazione e rallentando il traffico. Fortunatamente non si segnalano persone feriti né danni particolarmente pesanti. Attenzione alla cartellonistica stradale, ai contenitori dei rifiuti e vasi ribaltati. A Ca’ Micci, una frazione di Sassofeltrio, il vento ha letteralmente abbattuto un capanno in un giardino spargendo tutt’intorno assi di legno e detriti, come se fosse passato un tornado. A Croce, frazione di Montescudo - Monte Colombo, una pianta si è piegata invadendo con i suoi rami la carreggiata, in un tratto di strada molto trafficato per via della presenza delle scuole. Altri interventi a Cattolica, Novafeltria, Montescudo, Mondaino e al confine con la Repubblica di San Marino. Grande paura nell’area di Monte Grimano Terme, al confine tra Romagna e Marche, dove il vento ha raggiunto addirittura la velocità di 144 km/h.

A San Marino si sono registrate raffiche di vento attorno ai 95 km/h, specialmente nella zona di Città e nella parte alta del Monte Titano, con punte di 113 a Chiesanuova. Sono state attivate le squadre della Polizia Civile, che hanno svolto diversi interventi specialmente per rami spezzati, bidoni divelti e oggetti volati dai terrazzi. A Serravalle in mattinata un grosso albero è caduto sulla superstrada: gli agenti si sono messi subito al lavoro per ripristinare la viabilità su entrambe le corsie di marcia. Nel pomeriggio la situazione è andata via via migliorando.