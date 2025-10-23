‘La Gabbia’, viaggio nell’anima di chi lotta contro i propri demoni

Quelle immagini, tutte rigorosamente in bianco e nero, sono un pugno nello stomaco. C’è la disperazione di chi ha lottato (e continua a lottare) contro i propri demoni. C’è l’inquietudine di chi vive una vita che è un mare in tempesta. Quei volti ritratti da Dino Morri per l’ultimo progetto del fotografo riminese, restituiscono tutto il dolore di chi combatte contro le dipendenze e si aggrappa disperato alla vita. Scatti che sono squarci sull’anima. Dopo il successo ottenuto qualche mese fa con la mostra al Museo della Città Il muro giallo, con cui ha raccontato uno dei luoghi più iconici di Rimini, la ‘palata’ al porto, e il progetto per il festival teatrale Voci dell’anima, Morri torna protagonista con una nuova esposizione personale. Oggi in via Bonsi 40 (presso la sede della Display art) il 51enne fotografo riminese inaugurerà La gabbia – Viaggio nell’anima. Una mostra che – come suggerisce il titolo – vuole toccare le corde dell’anima.

"Le immagini – spiega lo stesso 51enne fotografo riminese – sono frutto di un progetto fotografico all’interno di una clinica per riabilitazione da dipendenze. L’idea che mi ha mosso è quella di vedere e sentire le persone al di là dei loro disagi (causati dalle dipendenze e non solo). Mostrali come esseri umani che lottano ogni giorno. La gabbia è un rifugio dal dolore, ma che al tempo stesso intrappola anche i propri demoni e spesso impedisce di raggiungere la felicità". È un’esperienza dolorosa, quella delle dipendenze, che Morri conosce molto bene perché l’ha sperimentata sulla propria pelle. Nella sua vita, la passione per la fotografia è arrivata come una terapia. "La fotografia mi ha salvato. Nasce dalla pancia, passa dal cuore, arriva agli occhi". Come le foto di Dino Morri. La mostra La gabbia resterà visibile per un mese e sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.