La Gambalunga è... giovane. Ecco la sala con i fumetti

Ha più di 400 anni. Custodisce manoscritti, codici e incunabili antichissimi, ma sa guardare al futuro. Alla biblioteca Gambalunga è nata la nuova area con fumetti e manga. A disposizione per il prestito 220 titoli, in parte donati dalla Fumetteria Alcatraz, tra le più grandi d’Italia, presente in città dal 2006, punto di riferimento per gli appassionati della cultura pop, moderna e classica. Dopo la sala Holden creata per i giovani dai 13 ai 19 anni come luogo riservato in cui incontrarsi per studiare, fare lavori di gruppo o scegliere tra la selezione di libri a loro dedicati, è attiva la nuova area dedicata ai fumetti. "Un progetto pensato per potenziare l’attrattività della biblioteca verso le nuove generazioni – spiegano da Palazzo Garampi – incrementando l’offerta di percorsi e occasioni formative e culturali ad hoc. Un obiettivo che riprende le istanze espresse nel dossier di candidatura di Rimini Capitale italiana della cultura 2026, che ha nell’attenzione a giovani e giovanissimi il suo carattere più innovativo, mettendoli al centro di un percorso che oltre a favorire il ‘consumo culturale’, vuole stimolarne la creatività e la fantasia attraverso l’utilizzo di linguaggi meno esplorati". Lunedì c’è stato il taglio del nastro, con i saluti della direttrice Nadia Bizzocchi, del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore alle politiche giovanili Francesca Mattei.