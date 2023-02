La Gambalunga un patrimonio dei riminesi

Recandoci in visita alla biblioteca civica di Rimini, abbiamo scoperto con piacere che il nostro concittadino Alessandro Gambalunga scrisse nel testamento di voler donare alla città il proprio palazzo e la biblioteca ivi contenuta. Fu un bellissimo gesto di generosità, se si pensa al costo dei libri nel ‘500! Alessandro non era perfettamente integrato con il resto della nobiltà riminese, preferiva dedicarsi alla cultura e lasciava che i riminesi entrassero nel suo palazzo per consultare i suoi testi. In una delle sale figura l’iscrizione recante l’anatema contro chi avesse sottratto qualche volume dalla biblioteca, a cui teneva talmente tanto da pagare un bibliotecario. Nelle Sale antiche (visitabili su prenotazione e sottoposte a un determinato trattamento per conservare i volumi), si trova anche un codice della Divina Commedia e c’è una stanza con testi inseriti nell’indice di tutti i libri proibiti. Gambalunga non aveva eredi e non fu facile destinare il palazzo a biblioteca pubblica, ma il testamento parlava chiaro. Nel 1938 c’è stato un importante restauro grazie alla famiglia Des Vergers. La biblioteca ospita la sezione per gli adulti e una per i ragazzi, sempre fruibili.

Classe 2A