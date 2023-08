"La gente di Pennabilli non è razzista"

L’arrivo dei profughi a Pennabilli è stato molto discusso, segnato da polemiche contro l’atteggiamento dell’amministrazione comunale. La Diocesi di San Marino e del Montefeltro ha accolto i migranti porgendo loro la mano.

È così, monsignor Turazzi?

"La nostra Diocesi – sottolinea il vescovo Andrea Turazzi – è da tempo impegnata ad accogliere i migranti. E vuole, anche in questa occasione, continuare il suo interessamento. Stiamo ospitando una quarantina di persone nelle nostre strutture. Consideriamo evangelicamente solidarietà e accoglienza come una promessa di benedizione".

Possono i profughi rappresentare anche un’opportunità per un piccolo paese come Pennabilli, che è soggetto fra l’altro a un forte spopolamento?

"Sono stato alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo e questa coincidenza non mi ha consentito di essere aggiornato con precisione sulla situazione e sulle storie delle persone ospiti a Pennabilli. Ho soltanto potuto portare loro un primo saluto. Ho fiducia nella regia di chi organizza l’accoglienza sul territorio considerando attentamente risorse e possibilità".

Papa Francesco giorni fa ha ricordato i 2mila morti nel Mediterraneo parlando di una "piaga aperta nella nostra umanità" che causa "dolore e vergogna". Il Papa ha invitato le forze politiche a cercare di sanare questa piaga con "spirito di solidarietà e fratellanza". Quale messaggio può dare la Diocesi, dopo quel diniego all’accoglienza dei migranti di cui si è tanto parlato a Pennabilli?

"A Pennabilli, come accade altrove, vi sono diversità di opinioni. C’è chi è preoccupato per la scarsa sostenibilità per un’integrazione adeguata: poche possibilità di lavoro, la fragilità delle strutture e dei servizi in un territorio disagiato. Ma c’è partecipa allo sforzo collettivo di aiuto a persone che portano i segni di una grande sofferenza e del peso dell’ingiustizia. Credo che i pennesi, senza eccezioni, siano tutt’altro che razzisti e chiusi al problema. Del resto, il fenomeno delle migrazioni è così eclatante che è impensabile ignorarlo o chiamarsi fuori dalle sfide che propone".

Cosa le hanno raccontato i migranti di Pennabilli e come risponde al loro dolore?

"Ho rilanciato – e continuo a farlo – l’appello di papa Francesco. Lui guarda l’umanità da un punto privilegiato di osservazione. A Lisbona ha esortato un milione e mezzo di giovani a non avere paura".

Andrea G. Cammarata