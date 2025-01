La Germania è sempre più vicina. Tornano i charter per i tedeschi: si parte con 8 voli da aprile a giugno

Siamo passati da zero voli dalla Germania, fino all’anno scorso, alla nuova rotta da Monaco e ai charter da Dresda, Dortmund e altre città tedesche. Per l’aeroporto di Rimini e per il turismo della Riviera, la stagione alle porte è un bel passo avanti. La novità di ieri – anticipata alcune settimane fa da Airiminum, società di gestione del ’Fellini’, ma senza i dettagli – è il debutto dei voli charter che prenderanno il via da alcune città tedesche e dalla vicina Strasburgo. Si partirà dal 23 aprile, con un charter a settimana ogni mercoledì fino all’11 giugno. I voli, operati dalla compagnia Volotea (con un aeromobile da oltre 150 posti) partiranno dagli scali di Dortmund, Dresda, Brema, Erfurt, Paderborn-Lippstadt, Saarbruecken e Strasburgo. Si tratta di charter organizzati dal tour operator Mundo Reisen, agenzia tedesca specializzata in viaggi per i turisti over 60. La Mundo Reisen ha deciso di inserire la Riviera per la prima volta tra le sue destinazioni. Nel pacchetto, oltre al volo, sono inclusi il pernottamento in hotel a 4 stelle e varie attività, tra cui le escursioni a Rimini, San Marino, Mondaino, Ravenna, Bologna e anche a Gradara e Urbino. Si stima, grazie all’operazione, l’arrivo di quasi 1.260 turisti tedeschi tra fine aprile e inizio giugno. Turisti con un’alta capacità di spesa (tra i clienti di Mundo Reisen ci sono anche partiti e banche), in un periodo di bassa stagione. Per Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato dell’aeroporto, è un altro ottimo segnale per il turismo in Riviera: "L’operazione con Mundo Reisen si aggiunge al volo diretto da Monaco di Baviera (operato dalla Universal Air), che debutterà il 5 giugno e andrà avanti fino al 23 ottobre. In questo modo torniamo in un mercato strategico per la Riviera come la Germania". Senza dimenticare che, in questi giorni, è attivo un altro volo da Monaco a Rimini (operato dalla Luxwing) per il pubblico del Sigep".

"Il piano di sviluppo del ’Fellini’ marcia spedito e aggiunge, con l’accordo con la Mundo Reisen, un altro importante tassello", osserva Emanuele Burioni, direttore Apt. L’operazione sulla carta "garantirà quasi 9mila pernottamenti". E potrà fare da apripista visto che "Mundo Reisen – ricorda l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni – è uno dei più importanti tour operator del turismo senior".

Insomma: gli investimenti messi in campo finora per l’aeroporto, a partire da quelli del Comune di Rimini per promuovere le rotte, stanno dando i loro frutti. "L’accordo per i voli charter dalla Germania dimostra il grande dinamismo e attivismo dell’aeroporto di Rimini. Il 2025 – si augura il primo cittadino Jamil Sadegholvaad – è l’anno della svolta". E non è finita. Perché si sta lavorando ad altre rotte, charter compresi.

Manuel Spadazzi