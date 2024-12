La Germania più vicina: "Voli diretti da Monaco e charter per i tedeschi durante tutta l’estate"

Nuovi voli al ’Fellini’ per far decollare il turismo nel 2025. Alle 16 rotte già annunciate se ne aggiungono altre 2: il volo diretto da Monaco di Baviera per l’estate e quello da Malta. A operare i due collegamenti sarà la compagnia Universal air, con un aeromobile da 78 posti. I due voli debutterranno il 5 giugno e saranno operativi ogni giovedì fino al 23 ottobre (i biglietti sono già in vendita sul sito web della compagnia, www.flyuniversalair.com). L’aeroporto di Rimini entra così a far parte del network di Universal Air, che già opera negli scali di Monaco di Baviera, Malta, Ibiza, Nizza, Santorini, Casablanca, Maiorca, Palermo, Pecs, Mayotte, Corfù, Tripoli e Réunion.

Il volo diretto da Monaco di Baviera per l’estate è una bella notizia per la Riviera. Va a completare l’offerta dalla Germania, con il volo sempre da Monaco che partirà da gennaio nei giorni del Sigep (operato da Luxwing) e poi verrà riproposto in occasione di altre fiere. Con Universal air il collegamento con Monaco sarà garantito durante l’estate, aggiungendosi al treno diretto dalla città bavarese che nel 2025 ripartirà già da Pasqua. "L’avvio di questa nuova collaborazione con la Universal Air è un’ulteriore operazione volta a rafforzare la programmazione dei voli nel 2025 – osserva Leonardo Corbucci, l’ad di Airiminum (società di gestione dello scalo di Rimini) – Grazie ai nuovi voli della Universal Air, diamo risposta all’esigenza di incoming per il turismo in Riviera, portando qui i tedeschi con collegamenti diretti. Ma i voli dalla Germania non si fermano qui: il prossimo anno avremo una serie di charter. Presto annunceremo le date". L’accordo con la Universale Air "è importante anche per il volo da Malta, che rappresenta una nuova opportunità per l’outgoing". Già perché sono sempre di più gli italiani che vanno in vacanza a Malta: avere un collegamento diretto da Rimini "sarà importante".

Airiminum sta lavorando ad altri voli, insieme a Comune di Rimini, Ieg e Apt. "Non mancheranno altre sorprese", assicurano i vertici del ’Fellini’. Che, con le rotte già annunciate, può vantare una serie di collegamenti come non accadeva da anni. Fondamentale il ritorno dei voli dalla Germania, fortemente voluto dagli operatori del turismo e da Ieg. "Siamo di fronti a bellissimi segnali – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – L’arrivo di British Airways col volo da Londra daHeathrow di Londra ci permetterà di essere collegati a un hub internazionale e di essere raggiungibili da tutto il mondo. Poi ci sono le nuove rotte da Londra e Basilea di EasyJet e i voli da Monaco, per tornare a essere collegati con un mercato per noi storico come la Germania. Possiamo guardare al 2025 con grande ottimismo, sapendo però che c’è ancora tanto da fare. È un lavoro che porteremo avanti con il tavolo permanente per l’aeroporto, che metterà insieme tutti i comuni della costa e gli operatori privati, se vogliamo davvero volare alto". "La strada imboccata è quella giusta – aggiunge Roberta Frisoni, neo assessora regionale al turismo – Il ’Fellini’ diventa sempre più centrale per l’internazionalizzazione della nostra offerta turistica. Un piano di sviluppo che sarà rafforzato dalle nuove azioni per la promozione turistica in Germania: il lancio campagna sulle reti tv tedesche e la partecipazione alle fiere turistiche in programma a Stoccarda, Monaco di Baviera e Berlino, dove saranno presenti i nostri operatori turistici".

Manuel Spadazzi