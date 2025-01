La Germania sempre più vicino: da aprile 8 voli charter

Rimini, 21 gennaio 2025 – Si amplia la stagione dei voli del ‘Fellini’. E la Germania è sempre più vicina. Al volo diretto da Monaco di Baviera in occasione delle principali fiere (operativo in questi giorni per il Sigep) e al volo, sempre da Monaco, che debutterà a maggio, si aggiungoo altri collegamenti dalla Germania. Sono gli 8 voli charter da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbruecken, Brema, Dortmund e Dresda in programma (ogni mercoledì) dal 23 aprile all’11 giugno. Operati dalla compagnia Volotea, i collegamenti sono stati organizzati dal tour operator Mundo Reisen, che ha lanciato un pacchetto vacanze per i turisti tedeschi over 60 per la prima parte della stagione. Un pacchetto che comprende 7 notti in hotel, escursioni a Rimini, San Marino, Ravenna e nei borghi dell’entroterra. Almeno 1.260 gli arrivi di turisti tedeschi stimati grazie all’operazione messa in piedi da Mundo Reisen, che ha deciso di inserire per la prima volta la Riviera tra le sue destinazioni.