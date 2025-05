"La gestione del Palas resti ai riccionesi". Le categorie allontanano la trattativa con Ieg

"Giù le mani dal Palacongressi di Riccione". Lo dicono in coro le categorie economiche riferendosi alle trattative con Ieg (Italian Exhibition Group, la società alla quale fanno capo la Fiera e il Palazzo dei congressi di Rimini), intenzionata ad acquisire una piccola quota della New PalaRiccione e a gestire la struttura riccionese assieme a quella riminese, dando così vita a un unico polo congressuale. Un argomento che agita anche la politica: la possibilità che il timone passi ai riminesi non entusiasma. Il Partito democratico ne fa anche una questione di metodo. Il tema è la ricerca di un partner industriale che possa sostenere la crescita del Palas. Ma, per il Pd, un’operazione di apertura del capitale sociale "deve prevedere una procedura di evidenza pubblica". Il tavolo tecnico-politico con i referenti dei partiti ha prodotto un lavoro che a breve sarà reso noto. Per il Pd a quel tavolo c’erano Sabrina Vescovi e Sara Cargnelli. "Noi riteniamo – dice Vescovi – che i driver per lo sviluppo del Palas debbano essere l’internazionalizzazione, la crescita organica e l’espansione per linee esterne. Non bisogna fermarsi a Rimini: la procedura di evidenza pubblica consente di raccogliere l’interesse di potenziali partner industriali anche a livello internazionale. È quello che secondo noi va fatto, non esistono solo i vicini di casa". "Giù le mani dal Palas", come detto, è il coro unanime delle categorie. "Si tratta di un asset fondamentale della nostra strategia turistica – dice Claudio Montanari, il presidente di Federalberghi –. L’autonomia e l’indipendenza della sua gestione devono restare una condizione imprescindibile della nostra visione. Non si tratta di un atteggiamento campanilistico, ma al contrario di tutelare e garantire con etica e responsabilità l’investimento fatto dalla collettività riccionese con decine di milioni di euro e garantire continuità a quel progetto. Mi fa molto piacere che il sindaco abbia chiarito senza se e senza ma che l’autonomia operativa del nostro Palas non è in discussione, perché su questo non siamo disposti a trattare". "Il Palacongressi aveva fatto fatica a decollare, ma ora va bene, ha trovato un suo equilibrio – commenta Fabrizio Vagnini di Confesercenti – Quindi non c’è fretta, ragioniamo bene con la città e con le categorie prima di fare accordi, perché il Palas sta camminando con le sue gambe ed è un valore aggiunto per Riccione". "Rimaniamo perplessi – premette Roberto Corbelli della Cna – anche perché in campagna elettorale ci era stata fatta una promessa. La struttura dovrebbe riavere un consiglio direttivo con un componente di tutte le categorie, per decidere cos’è meglio fare per il bene della città. Che lo faccia qualcuno, senza il supporto delle associazioni ci sembra strano. Prima di decidere vorremmo incontrare l’amministrazione per stabilire le strategie per il medio e il lungo periodo".

"Eleonora Bergamaschi sta lavorando molto bene, il bilancio del Palas è positivo – premette Alfredo Rastelli di Confcommercio –. Di questo siamo contenti per cui per noi non va cambiato niente. Il Palas non va dato in mano ad altre società, che per carità potrebbero far meglio, ma perché cambiare una squadra vincente?". L’eventuale ‘matrimonio’ con Rimini non piace al consorzio d’area di viale Ceccarini: "La gestione del Palas in questi anni è stata molto valida – sottolinea il presidente Maurizio Metto –. L’idea che vada a finire in mano a Rimini ci preoccupa". Sulla stessa lunghezza d’onda anche noti albergatori in prima linea come Vincenzo Leardini: "La fusione con Rimini non si deve fare, anche perché se ne allontanerebbe il controllo. Il Palas è strategico, sempre pieno, ha bilanci sani, così diventeremmo succursale di Rimini".

Nives Concolino