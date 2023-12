La Giola, nuovi fondi per la Provinciale

Un nuovo percorso pedonale lungo la via Santarcangelo-Bellaria. Con 70mila euro verrà messo in sicurezza un tratto della SP13bis in località La Giola. La giunta comunale ha dato il via libera all’affidamento dell’intervento ad Anthea. La società in house dovrà progettare e realizzare il nuovo percorso e un attraversamento retroilluminato tra il cavalcaferrovia e l’incrocio con via Giola, sistemando il marciapiede esistente, sostituendo o integrando la segnaletica. "Vogliamo mettere in sicurezza la frazione – dice la vicesindaca Pamela Fussi – in attesa del progetto di fattibilità tecnica e economica, che prevede la riqualificazione di tutta la strada provinciale".