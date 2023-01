La giornata inaugurale: ospite il numero uno nazionale di Confcommercio

Si parte. È il grande giorno del Sigep. Alla cerimonia d’apertura della 44esima edizione della rassegna dedicata al foodservice dolce (oggi alle 11.30 nella hall Sud) interverranno ospiti prestigiosi. Il padrone di casa sarà Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, la società alla quale fa capo la Fiera di Rimini; con lui ci saranno Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il Sigep si svolgerà in contemporanea con Ab Tech Expo, Salone internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione. La rassegna internazionale sarà innanzitutto un momento di incontro per gli operatori del settore, ma anche l’occasione per vedere all’opera i talenti. Più di 20, infatti, sono le competizioni (di cui quattro internazionali a cui parteciperanno concorrenti da 30 paesi) che si aggiungono agli oltre mille eventi organizzati dagli espositori. Un alternarsi continuo di avvenimenti rilevanti e formativi, alla presenza dei i grandi maestri mondiali. Nella vision plaza il futuro del foodservice viene delineato grazie a un calendario fitto di eventi finalizzati a raccontare le evoluzioni del settore. Nella pastry arena si svolgeranno i campionati italiani di pasticceria seniores e juniores, il campionato mondiale Pastry Queen e il campionato mondiale juniores: quest’ultimo è nato da un’idea dello chef dei dolci riminese Roberto Rinaldini e organizzato da Ieg sotto la presidenza onoraria di Emilia Coccolo Chiriotti e Iginio Massari, che è anche giudice d’onore. Tra gli ospiti del Sigep ci sarà anche Carlo Cracco.