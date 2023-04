La giungla dei parcheggi L’aeroporto: "Abbiamo un piano per la sosta I prezzi? Non sono cari"

L’aeroporto è sulla rotta giusta per risolvere il problema dei parcheggi selvaggi lungo la Statale 16. "La questione – sottolinea Airiminum, società di gestione del ’Fellini’ - è stata affrontata già dal 2019, ai tavoli tecnici organizzati dalla Prefettura, nei quali era emersa la pericolosità della sosta selvaggia sia per i passeggeri che per le auto. Tale situazione, critica per tutti gli scali, si è accentuata con il mutamento della tipologia di voli al ’Fellini’. Il traffico è passato dai charter (in cui per ogni volo erano sufficienti tre pullman per caricare e scaricare i passeggeri) ai voli di linea". Alla fine del 2022, prosegue la società guidata da Leonardo Corbucci, la gestione della Statale è passata da Anas al Comune "che da sempre dimostra enorme attenzione ai problemi dell’aeroporto". La società ha già presentato a Enac "un piano per la messa in sicurezza dell’accesso allo scalo", la cui approvazione è prevista entro il 2023. Il Comune dal canto suo sta intervenendo sulla vicina rotonda, e "contribuirà, con marciapiedi e attraversamento pedonale, a migliorare la sicurezza dei passeggeri". Quanto alle tariffe dei parcheggi dello scalo, che spingono tanti alla sosta selvaggia sulla Statale, Airiminum non ci sta: "La sosta per i primi 10 minuti è gratis per carico e scarico passeggeri", poi "si applica un prezzo di 3,5 euro per un’ora e 7 euro per due ore". Tariffe "ferme dal 2015, che l’anno prossimo probabilmente alzeremo", ma a oggi "tra quelle inferiori negli aeroporti italiani". Airiminum cita i prezzi di Bologna, più alti e ricorda la collaborazione con le cooperative tassisti di Rimini e Riccione: "È anche grazie alla loro collaborazione e ai ricavi della sosta che possiamo permetterci di avere a Rimini i voli per Londra, Praga, Budapest, Vienna, Kaunas, Tirana, Varsavia, Cracovia, Lussemburgo, Bucarest".

Intanto sulla guerra dei cieli tra Rimini e Forlì, Confindustria Romagna è pronta a fare da garante assumendo "un ruolo attivo" per la collaborazione tra gli scali. Confindustria "da tempo "sostiene la necessità di una sinergia tra gli scali. Le due società sono guidate da imprenditori capaci, esperti. Lo sviluppo armonico e coordinato degli aeroporti – ognuno per le proprie attitudini di mercato – può portare solo benefici, a livello locale e regionale". Pertanto "condividiamo le dichiarazioni dei sindaci di Forlì e Rimini auspicando che possano tradursi presto in un avvicinamento fattivo", per arrivare nei fatti "a un aeroporto della Romagna con due piste".

Mario Gradara