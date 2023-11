La giungla delle antenne. Impianti, fine delle trasmissioni

Il 40% delle richieste presentate per l’installazione di nuovi impianto di telefonia mobile sono state respinte in nove mesi. Il dato emerge dall’attività dello Sportello telefonia del comune di Rimini attivato dal Comune dopo la revisione del regolamento per l’installazione degli impianti di trasmissione. Tra l’approvazione del piano 2023 per i nuovi impianti avvenuto il 9 febbraio, e il 30 settembre, data ultima per la presentazione delle domande, l’attività dello sportello ha gestito 70 procedimenti tra istanze, Scia e comunicazioni. Di questi, sono stai 28 (equivalenti al 39%) quelli respinti perché dichiarati improcedibili o inefficaci. Ma c’è dell’altro. Lo Sportello, infatti può anche avanzare istruttorie sanzionatorie nel caso in cui se ne ravvedano gli estremi. E’ accaduto in un paio di casi. Il tutto è nato da segnalazioni giunte allo Sportello. In seguito i provvedimenti sono stati inoltrati alla polizia locale.

I procedimenti fanno riferimento alla violazione della legge regionale, che prevede una sanzione amministrativa da 2.582 a 10.329 euro per chiunque installa impianti senza autorizzazione o impianti diversi da quelli per i quali è stata prevista l’autorizzazione. Lo sportello non si limita a verificare le istruttorie avanzate dalle società. Fa sempre caso alla struttura voluta dal Comune, il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche che esegue Arpae. E’ stato inoltre individuato un consulente per l’amministrazione comunale. Ad oggi sono sei i siti nei quali sono state fatte rilevazioni su iniziativa del Comune o in seguito a segnalazioni dei cittadini. Entro la fine dell’anno si completeranno ulteriori 15 monitoraggi, così come previsto dal contratto sottoscritto con il consulente privato. Infine sono state 6 le istanze per localizzazione su nuova struttura presentate dai gestori allo sportello, a fronte delle 21 ipotesi previste nel Piano annuale delle localizzazioni.

a.ol.