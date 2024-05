La giunta approva il progetto Hera. Ecco il centro di raccolta rifiuti

Nuovo centro di raccolta dei rifiuti. Hera ha presentato il progetto ai Comuni di Cattolica e San Giovanni per un’area di circa 2.500 metri quadrati che servirà entrambi i paesi. Sarà realizzato in via Bizet, zona industriale di Cattolica. Il 7 maggio scorso, in sala giunta a Palazzo Mancini, i tecnici del gruppo Hera hanno condiviso con le amministrazioni comunali la nuova linea progettuale del centro di conferimento. Dopo la stipula dell’accordo con il Comune di San Giovanni in Marignano, con cui Cattolica condivide il centro di raccolta, il prossimo passo sarà la realizzazione di un progetto definitivo e l’ottenimento specifico delle autorizzazioni propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l’individuazione dell’impresa che realizzerà l’opera. I cittadini si augurano a questo punto tempi brevi. "La realizzazione dovrà avvenire il più velocemente possibile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni –. È un’opera fondamentale per i cittadini e la stanno aspettando da tempo. Il nuovo centro di raccolta è stato ridimensionato nei costi e configurato secondo gli standard delle stazioni ecologiche a noi limitrofe". Interviene sul tema anche la prima cittadina cattolichina: "La stazione ecologica è una delle tante sfide che stiamo mettendo in campo grazie alla sinergia con Hera – aggiunge Franca Foronchi –. Finalmente Cattolica avrà il suo centro di conferimento più efficiente e all’avanguardia, nell’ottica del rispetto e tutela dell’ambiente". Un’opera molto importante per due città in espansione e che è ritenuta da molti cittadini fondamentale. Intanto cresce l’interesse anche per sapere quale sarà il futuro dell’area (oasi naturale?) a fianco del corso fluviale del fiume Conca, che ospitava sino a pochi mesi fa il centro raccolta cattolichino.

Luca Pizzagalli