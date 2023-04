"La giunta azzera i soldi per il teatro"

A chiudere il sipario domenica, ultimo appuntamento della rassegna teatrale di Poggio Torriana ’Mentre vivevo’, è stato il capolavoro di Beckett Finale di partita. Ed è stato davvero un finale amaro per Quotidianacom, compagni che organizza (da anni) la rassegna. Sì perché, come rivelano le consigliere di minoranza del gruppo Identità e territorio, "il Comune ha deciso di azzerare dal prossimo anno i contributi dopo tantissimi anni di proficua collaborazione con la compagnia". Per Guendalina Salvigni, la capogruppo, "è una vergogna affossare il lavoro realizzato da professionisti come Paola Vannoni e Roberto Scappin, curatori dell’unica rassegna teatrale di Poggio Torriana, a cui va il nostro sincero grazie. La cultura non è un servizio minore".

Non fa sconti nemmeno la consigliera Francesca Macchitella: "Sono preoccupata per la totale mancanza di confronto da parte della giunta". Ricorda che "le relazioni di Quotidianacom in questi anni hanno portato Vito Mancuso, Franco Arminio, Lia Celi, Massimo Zamboni, Tonino Perna, Saverio La Ruina, Annalisa Teodorani e tanti altri protagonisti della cultura e dell’arte di salire sul palco di Poggio Torriana. Il nostro paese così resta privo di eventi culturali".