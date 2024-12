La giunta dà il via libera al nuovo gattile

Una nuova casa per i gatti riminesi. Approvato dalla giunta il progetto per la realizzazione di un gattile in via Maderna. L’immobile individuato sarà riqualificato grazie a un programma di lavori che coinvolgerà aspetti strutturali, architettonici e impiantistici. Il cantiere, per un investimento di 237 mila euro, prevede interventi sull’edificio esistente. Sarà rinforzata la struttura portante mediante nuove fondazioni e una carpenteria metallica interna che garantirà il supporto della copertura e delle pareti perimetrali. La pavimentazione e i tramezzi esistenti saranno demoliti e ricostruiti. Gli interventi includono anche la suddivisione degli ambienti interni e la costruzione di nuove recinzioni. Gli interventi sono stati pensati per rispondere alle esigenze indicate dai veterinari dell’Ausl, con un piano che include l’installazione di lavandini, la suddivisione degli spazi interni in aree dedicate alla cura e al ricovero degli animali. L’avvio dei lavori è previsto l’1 aprile, il termine entro il 31 ottobre.