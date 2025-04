La giunta dà un taglio alla tassa rifiuti

Un taglio al costo della bolletta sullo smaltimento dei rifiuti. La giunta ha voluto rivedere uno dei tributi comunali che nel corso degli anni ha sollevato critiche da parte dei residenti e delle attività economiche. La riduzione del costo sarà rilevante visto che, come annunciato, il taglio arriverà al 5,3% sul totale della bolletta. Anche se il costo della vita continua a crescere così come la bolletta energetica, Riccione opta per una riduzione sensibile di tutte "le utenze, domestiche e non domestiche, il che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso famiglie e attività economiche del territorio".

Sindaca e assessori non si sono limitati a diminuire il peso dell’imposta. Hanno voluto dare anche un altro segnale, soprattutto alle attività economiche estive. Su pubblici esercizi, negozi e soprattutto alberghi, il costo della Tari è pesante se versato all’inizio della stagione o nel bel mezzo dell’estate. Quest’anno il Comune ha voluto predisporre un nuovo calendario per il pagamento della tassa, che prevede la suddivisione in tre rate del costo totale.

La prima rata andrà versata entro il 20 giugno, ma prima di saldare il conto ci sarà tempo. Infatti la seconda rata è stata fissata il primo giorno di settembre, dopo avere incassato la maggior parte degli introiti stagionali. Infine, per chiudere i conti con il Comune, si verserà una terza e ultima rata entro il primo giorno di dicembre. "La scelta di articolare il pagamento in tre tranche - spiegano dall’amministrazione - risponde alla volontà di questa giunta di favorire una gestione finanziaria più sostenibile per cittadini e operatori economici, consentendo di dilazionare l’onere complessivo in più momenti dell’anno. Una misura pensata per offrire maggiore flessibilità e supporto concreto nel rispetto del regolamento comunale vigente e degli strumenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal consiglio comunale". L’approvazione della pratica di bilancio, portata dall’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, arriverà con il consiglio comunale atteso oggi.

