La giunta fa tappa a San Lorenzo

Come cambierà Riccione. Il ciclo di incontri nei vari quartieri della città voluto dalla giunta per illustrare progetti e novità, prosegue giovedì alle 20,30 alla scuola Annika Brandi, in viale Portofino 37, dove sono invitati i residenti di San Lorenzo e Punta dell’Est a cui verranno illustrate le azioni che la giunta ha previsto per le due zone. L’appuntamento arriva dopo le prime tappe, che hanno visto una grande affluenza di cittadini nei quartieri Fontanelle, Abissinia e Villa Alta, così come a Marano e Spontricciolo. Come accaduto nelle serate precedenti di ‘Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme’, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli (con deleghe all’Urbanistica, Rigenerazione urbana e Sostenibilità ambientale) presenteranno il nuovo Piano urbanistico e il Piano della mobilità sostenibile, illustrando gli interventi previsti e raccogliendo suggerimenti e proposte direttamente dai cittadini.