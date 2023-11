La giunta in "buca" a Coriano

Una buca che costa 400mila euro al Comune corianese. "Scelte disastrose e goffe che ricadono sulle spalle (e le tasche) dei nostri concittadini", attacca l’opposizione di Coriano futura. La Cassazione ha definito inammissibile il ricorso del Comune sulla richiesta danni di un cittadino che era caduto con la sua moto per colpa di una buca sull’asfalto. "Già in passato, a seguito della sentenza di primo grado, avevamo presentato un’interrogazione, alla quale l’allora sindaco Spinelli aveva risposto con toni rassicuranti, dicendo che potevamo dormire sonni tranquilli e che si sarebbe arrivati ad una soluzione positiva per il Comune. Oggi però eccoci di fronte a un brusco risveglio. Registriamo, purtroppo, l’ennesimo insuccesso amministrativo del tandem Spinelli-Ugolini. Una nuova dimostrazione di incapacità dopo la figuraccia rimediata con il mancato ottenimento dei ristori per l’alluvione del maggio scorso. Vorremmo capire come il Comune intende ora pagare".