La giunta in tour alla Fattoria

Martedì alle 20.30 al ristorante La Fattoria secondo incontro nei quartieri di Riccione per presentare le strategie urbane e i progetti di rigenerazione e mobilità sostenibile. Prosegue il programma ‘Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme’. Martedì sarà la volta di Marano e Spontricciolo. La sindaca Angelini e l’assessore Christian Andruccioli, saranno presenti per illustrare il Piano urbanistico e il Piano della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di raccogliere idee e suggerimenti. Tutta la giunta sarà coinvolta per presentare i progetti e favorire un dialogo tra amministrazione e residenti.