La giunta incontra genitori e cittadini

Un sospiro di sollievo per il presente e tanta preoccupazione per il futuro. Si è tenuto nella Casa del Castello di Chiesanuova, un incontro tra la Giunta, i genitori e i cittadini del castello per discutere il futuro delle scuole presenti sul territorio. Durante l’incontro "è stato accolto con sollievo – spiegano dalla Giunta – l’annuncio che la scuola dell’infanzia e la scuola elementare di Chiesanuova rimarranno aperte per l’anno scolastico 2025-2026. Tuttavia, nonostante questa importante conferma, permangono forti preoccupazioni da parte della cittadinanza circa il futuro a medio e lungo termine dei servizi scolastici nel castello". Da un lato, "c’è piena consapevolezza delle difficoltà legate al calo demografico, dall’altro lato, la comunità ribadisce con forza che la scuola rappresenta un pilastro irrinunciabile per la vita del paese e un presidio sociale, educativo e culturale che merita di essere difeso e valorizzato".