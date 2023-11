La giunta incontra i sindacati

La giunta di San Giovanni ha incontrato i sindacati per fare il punto sul 2023 e presentare il bilancio di previsione 2024. "L’incontro è stata anche occasione per un cordiale confronto su varie tematiche dell’azione amministrativa – spiega l’amministrazione comunale – che hanno visto apertura da parte dei sindacati sulle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale. Importante l’attenzione sui temi sociali. Si è parlato di rigenerazione urbana, politiche abitative, ambiente, attività economiche, incentivi per le nuove aziende, sicurezza. Occasioni come queste sono sempre significative per innescare possibilità di confronto e dibattito reciproco". Il sindaco Daniele Morelli specifica: "Riteniamo che la fase di ascolto delle istanze di cui i sindacati sono portatori sia importante per le scelte politiche dell’ amministrazione comunale e dunque abbiamo già concordato di svolgere ulteriori incontri nei prossimi mesi".