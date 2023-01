"La giunta Ugolini sta trascurando troppo la nostra agricoltura"

"L’amministrazione Ugolini dimentica l’anima ‘verde’ di Coriano", ovvero l’agricoltura. La lista di opposizione Coriano futura richiama la giunta a volgere lo sguardo sulle campagne e colline dove il mondo agricolo è vivo, ma sta soffrendo. Difficoltà che "emergono dal reperimento idrico, reso sempre più difficile dai fenomeni climatici e dall’eccessivo consumo, che deve assolutamente essere considerato ed affrontato prima che i danni siano irreversibili. Nasce, quindi, la necessità di porre in essere un confronto costruttivo con tutti gli operatori agricoli del territorio corianese, coinvolgendo anche la pluralità delle associazioni di categoria. Per questo come Coriano Futura crediamo che sia fondamentale riprendere seriamente in mano il discorso del ‘Tavolo Verde’ con il quale avviare discorsi costruttivi che portino a delle soluzioni e delle proposte concrete". La lista propone "la realizzazione di bacini irrigui necessari nel nostro territorio". Riassumendo Coriano futura propone "un Tavolo Verde che miri a mettere insieme attori pubblici e privati, per sviluppare politiche legate all’agricoltura, facilitare l’accesso a contributi, interloquire con organismi terzi, condividere la pianificazione territoriale. Altro tema è quello che si lega alla valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari, vino e olio in primis".