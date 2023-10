La Golf abbandonata è diventata un caso

Sta assumendo i contorni di un vero e proprio (piccolo) giallo il caso di un’automobile parcheggiata, di fatto abbandonata, nel pieno centro di Bellaria, in via Elios Mauro, vicino all’intersezione con la via Ravenna. Si tratta di una Volkswagen Golf grigio metallizzato, che è parcheggiata "fin dallo scorso mese di giugno – sottolineano i residenti – senza che nessuno l’abbia mai spostata un solo giorno". Cosa testimoniata dalle tantissime foglie che da dopo l’estate hanno iniziato a sommergere la vettura. Che in verità, a fronte di alcune verifiche informali effettuate, non risulterebbe rubata. Sulla cornice della targa posteriore compare il nome di una concessionaria riccionese. Chi l’ha persa?