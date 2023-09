La grande bellezza in passerella Giulia Daniela reginetta d’Italia

Le grandi emozioni del concorso Miss Reginetta d’Italia 2023 – che domenica, in piazzale Ceccarini a Riccione, ha incoronato Giulia Daniela Soponariu, diciassettenne torinese, seguita al secondo posto da Francesca Maddalena Gazzaretti di Brescia e al terzo da Nadia Martynova di Rimini – si potranno rivivere in televisione. Accadrà nelle puntate di Queen Mood, la seconda edizione dell’unico docu-reality italiano girato dietro le quinte di un concorso di bellezza che, come annunciano gli organizzatori: "Svelerà le storie di vita e le passioni delle giovanissime ottanta miss in gara al concorso della New Meta Event, "tutte alla conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia, concorso diretto da Umberto Romagnoli e condotto dagli inviati speciali Simone Ripa e Maria Malandrucco. Il grande show finale, si è consumato in quattro ore di spettacolo che, oltre alla madrina Manuela Arcuri, icona della bellezza per eccellenza, ha visto sul palco la bella Sofia Bruscoli, Massimo Boldi, Serena Enardu, Pago e Giovanni Cacioppo.

Emozionatissima la nuova Miss reginetta. La Soponariu, alta 1,86, capelli lunghi e biondi, occhi scuri, con un fisico da Venere e sorridente, si è lasciata alle spalle un’ottantina di aspiranti all’ambito titolo. Studentessa di psicologia al Liceo di Scienze Umane di Riccione, Giulia Daniela, con la grande passione per la moda e il cinema, è stata incoronata da Flavia Cappelli Miss Reginetta d’Italia 2022. Seconda, con la fascia del Comune di Riccione, la Gazzaretti, 20 anni bresciana, alta 1,80, occhi verdi, capelli lunghi castani, di mestiere commessa. Al terzo, infine, con la fascia dell’Opera Beach Club la bella Martynova 15 anni riminese, alta 1,79, occhi azzurri e capelli biondissimi, studentessa della sezione Design del Liceo Artistico Fellini Volta di Riccione. Quarta posizione, infine per Jasmine Luca, fascia Kronos, 16 anni di Pordenone e quinta con la fascia Queen Mood Alessia Dall’Osto, 18 anni di Pian Camuno, Brescia.

"Per offrire quest’opportunità a più ragazze abbiamo aumentato il numero delle candidate in gara, passato da 64 a 80 – sottolinea Alessio Forgetta patron del Concorso –. Siamo molto soddisfatti. Le ragazze sono tutte molto belle e determinate, per la giuria scegliere non è stato affatto facile".

Nives Concolino