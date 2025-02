La grande danza debutta sul palco del Galli

Tre grandi coreografi internazionali sul palco del teatro Galli. Appuntamento domani alle 21 con il trittico firmato da Crystal Pite, Angelin Preljocaj e Diego Tortelli. Un vero e proprio concerto in danza che inizia con le sonate di Brahms e finisce con il post-rock del gruppo Godspeed You! Black Emperor, intervallato dalle famose note del Chiaro di luna di Beethoven.

Solo Echo, della pluripremiata coreografa canadese Crystal Pite, si ispira a due sonate per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms e alla poesia Lines for Winter di Mark Strand. Reconciliatio è un delicato passo a due femminile firmato da uno dei più importanti coreografi a livello internazionale Angelin Preljocaj. Un affresco di sensualità e travolgente vitalità è Glory Hall di Diego Tortelli, uno dei più creativi coreografi del panorama italiano. Un viaggio sensoriale e ribelle in un luogo di mezzo, sospeso tra luce e oscurità, in uno spazio nero ma mai realmente oscuro come un rito estatico dove sensualità e spiritualità profana si intrecciano.

I biglietti sono disponibili online sul sito del Galli o direttamente alla biglietteria del teatro. Nel frattempo si aprono oggi le prime prevendite per la per la nuova stagione di Lirica e Danza del teatro Galli. Il primo appuntamento sarà quello dell’11 e 13 aprile con Cavalleria rusticana e Pagliacci.

f.t.