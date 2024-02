La grande festa di Santa Apollonia entra nel vivo

Oggi e domani giornate clou per la Festa di Santa Apollonia, patrona bellariese. Tra bancarelle nell’Isola dei Platani, luna park per i ragazzi nella piazza del Comune, animazione e spettacoli. Domani pomeriggio alle 15 sotto le Vele (di fronte alla biblioteca) esibizione della Corale cittadina, diretta da Giada Bastoni. I coristi si produrranno in un repertorio di classiche cante, da La Gramadora a Maz a Febrer. Ma - l’anticipazione è ghiotta - sarà intonata anche Romagna Mia di Secondo Casadei, in una versione ovviamente corale, in occasione del 70esimo del cosiddetto "Inno nazionale romagnolo", peraltro già eseguito durante il Festival di Sanremo. E in tema di spettacoli sabato 17 febbraio alle 20,45, al Teatro degli Amici di Bordonchio, andrà in scena ’Napoli milionaria’, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, un classico della prosa partenopea, per la regia di Giuseppe Bellarosa.